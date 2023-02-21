هروب لاعب الأهلي المصري إلى أوروبا

الوكيل الإخباري - فجر مصدر داخل النادي الأهلي المصري، عن هروب لاعبه، عن صفوف الفريق إلى أحد الدوريات الخارجية في اوروبا دون علم المسؤولين رغم ارتباطه بعقد مع النادي.

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وقرر محمود حمدي لاعب فريق 2003 بالنادي، قرر أن ينقطع عن تدريبات فريقه منذ أكثر من أسبوعين، ولم يحضر أي تدريبات، بعدما رفض تجديد عقده لفترة جديدة.



وأكد المصدر، أن اللاعب انقطع عن التدريبات منذ فترة، ولم يحصر أو يقدم أي اعتذار عن عدم حضوره المران أو المباريات في الفترة الماضية.



وأضاف: "اللاعب رفض تجديد عقده مع النادي، رغم المحاولات المستمرة من جانب رئيس قطاع الناشئين، وطلب تأجيل حسم هذا الملف، مبررًا بأن الوقت ليس متاحًا للتجديد، حتى فوجيء الجميع بانقطاعه عن التدريبات".



وتابع: "إدارة القلعة الحمراء حاولت التواصل مع اللاعب أو أسرته خلال الفترة الماضية، ووصلتهم معلومات أن المهاجم الشاب سافر إلى أوروبا عن طريق شقيقه الأكبر أحمد حمدي، الذي يلعب في مونتريال الكندي".

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