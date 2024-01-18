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الخميس، 18-01-2024 04:06 م

هزيمة ساحقة واللقب الأخير.. ماذا يقول التاريخ قبل موقعة مصر وغانا؟

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الوكيل الإخباري - تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب بلادها وغانا، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

يحمل التاريخ ذكريات حافلة في مباريات مصر وغانا التي شملت 26 مواجهة بين رسمية وودية، تفوق خلالها الفراعنة 13 مرة مقابل 7 انتصارات للبلاك ستارز و6 تعادلات بينما سجل منتخب مصر 38 هدفًا مقابل 30 لصالح غانا.

المواجهة الأولى كانت يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1959 في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد روما 1960، وفاز منتخب مصر على ملعبه بنتيجة 2-1 بثنائية رأفت عطية.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في غانا، وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في تصفيات كأس العالم 2018 وسجل للفراعنة محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وكان أكبر انتصار لصالح منتخب مصر أمام غانا بنتيجة 5-1 يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 1964 في تصفيات الأولمبياد بينما حقق منتخب غانا أكبر فوز على حساب الفراعنة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2013 في تصفيات كأس العالم 2014 بنتيجة 6-1.

وتقابل المنتخبان 4 مرات في كأس الأمم الأفريقية، فاز خلالها منتخب مصر مرتين وتعادلا مرة وفاز منتخب غانا مرة وحيدة.

المواجهة الأولى كانت في نسخة 1970 وتعادلا بهدف لكل منهما وسجل للفراعنة سيد عبد الرازق "بازوكا" ثم خسر منتخب مصر بنتيجة 0-1 في نسخة 1992.

وحقق منتخب مصر آخر لقب له في أمم أفريقيا في نسخة 2010 عقب التغلب في النهائي على غانا بهدف محمد ناجي "جدو".

ولعب المنتخبان في دور المجموعات بنسخة 2017 وفاز منتخب مصر بهدف محمد صلاح.

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