هفوات جافي تخيف برشلونة قبل الكلاسيكو

الوكيل الإخباري - يخشى الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، خسارة خدمات جافي، لاعب وسط الفريق، في موقعة الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يتخوف برشلونة من حصول جافي على بطاقة صفراء جديدة، اليوم، ضد غرناطة في الجولة التاسعة من الليجا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جافي حصل على 6 بطاقات صفراء هذا الموسم، منها 3 في الدوري الإسباني.



وإذا حصل على إنذار جديد اليوم، سيخوض موقعة أتلتيك بيلباو عقب التوقف الدولي تحت الخطر، حتى لا يغيب عن الكلاسيكو ببطاقة خامسة.



وأوضحت أن تشافي يدرك أن جافي يعمل على ضبط النفس وإدارة الحدة في المباريات لتقليل البطاقات التي يحصل عليها.



وأكدت أن مدرب برشلونة يرى أن طرد جافي أمام بورتو في دوري الأبطال "كان مجرد هفوة".



وذكرت أن مباراة اليوم فرصة لجافي كي يثبت لتشافي أنه ناضج وأصبح قويا في التحكم بمشاعره أثناء المباريات، لأن المنافس يعرف جيدا أنه سريع الانفعال وسيحاولون إثارة غضبه.

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