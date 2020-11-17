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الثلاثاء، 17-11-2020 02:14 م

هكذا علّق والد محمد النني على إصابة نجله بكورونا

محمد-النني


الوكيل الإخباري _ كشفت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبيتها لجميع اللاعبين. باستثناء اللاعب محمد النني نجم المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي. حيث ظهرت إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

وقال ناصر النني والد نجم ارسنال ومنتخب مصر عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ألف سلامة عليك يا حبيبي يانن عيني. وإن شاء الله مفيش حاجه ربنا يصلح حالك ويوفقك امين ياحبيبي.

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ومن جهته، قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس بعثة المنتخب الوطني في توجو. إن اللاعب محمد النني كان حتى اليوم في التدريب ومتألقا خلاله. وكانت صحته جيدة جدا، ولم تظهر عليه اى أعراض إصابة بفيروس كورونا .

وأضاف علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه أون إى، عند وصولنا إلى توجو قمنا بعمل المسحة جميعا، ولكن نتيجتها تأخرت بشكل كبير، ووصلت إلينا اليوم منذ نصف ساعة فقط.

وأوضح علي ، أننا عند وصول نتيجة المسحات أكدت أن محمد النني هو الوحيد المؤكد إصابته بفيروس كورونا. وبدأنا علي الفور تنفيذ البروتوكول الطبي له.

وتابع : “عند عمل المسحة في مصر قبل القدوم إلى توجو لم تؤكد إصابة أى فرد من أفراد البعثة بفيروس كورونا”. مؤكدا أن محمد النني قام بعمل مسحة كورونا 4 مرات قبل القدوم إلى توجو.

وأضاف: “جميع اللاعبين متابعين لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. مشيرًا إلي عودة النني مع البعثة بعد المباراة”.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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