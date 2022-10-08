هل أضاع الوحدات فرصة استعادة لقب الدوري؟

الوكيل الإخباري - خسر الوحدات، أمس الجمعة، أمام الحسين إربد بهدف وحيد في الوقت القاتل، ضمن الجولة 19 من دوري المحترفين الأردني.



وجاءت الخسارة مريرة بالنسبة لجماهير الوحدات لسببين، الأول أن الفريق أهدر فرصا محققة، وكان الأقرب لحسم النقاط الثلاث، والثاني أن هدف الحسين إربد جاء في الدقيقة "90+2".



والسؤال الذي يقفز إلى الأذهان هو: هل أضاع الوحدات فرصة المنافسة على اللقب؟



بالنظر إلى جدول الترتيب، نجد أنه رغم الخسارة بقي الوحدات في الصدارة، برصيد "43" نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، كما ظل الحسين إربد ثالثا، بعدما رفع رصيده إلى "41" نقطة.



وفي حال فوز الفيصلي على الرمثا، في اللقاء المنتظر الليلة، فإنه سيتصدر وحيدا.



وتتبقى للوحدات بعد الخسارة الأليمة 3 مباريات، سيخوضها على أرضه وبين جماهيره، أمام الرمثا والفيصلي ومغير السرحان، وهذه ميزة مهمة بالنسبة لفريق يطمح للمنافسة.



وتظل آمال الوحدات قائمة، لكنه في الوقت ذاته سيجد منافسة شرسة، فحظوظ الفيصلي ستكون أكبر إذا حقق الانتصار اليوم، فيما تبدو مباريات الحسين إربد المتبقية أكثر سهولة من مواجهات القطبين.



كذلك يعاني الوحدات من وجود أكثر من لاعب يحمل إنذارين، في مقدمتهم منذر أبو عمارة وفراس شلباية، وهو أمر يشكل قلقا للجهاز الفني بقيادة جوميز، قبل مباراتين صعبتين أمام الرمثا والفيصلي.

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