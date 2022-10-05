هل استحق برشلونة ركلة جزاء أمام إنتر؟

الوكيل الإخباري - يرى الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية بافيل فيرنانديز، أن برشلونة كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، خلال مواجهة إنتر ميلان، مساء الثلاثاء.



والتقى الفريقان في ملعب سان سيرو اليوم حيث فاز أصحاب الأرض 1-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وقال بافيل فيرنانديز، خلال تحليله للقطة: "لاعب إنتر دومفريس مد ذراعه في وضع غير طبيعي بشكل واضح، يجب على برشلونة أن يطلب توضيحات".

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وأضاف: "إنها ركلة جزاء واضحة للغاية، وكان يجب على الحكم فينسيتش أن يحتسب ركلة جزاء. إنها ليلة سيئة للغاية للحكم السلوفيني".



وفض نيراتزوري الشراكة مع بلوجرانا في وصافة المجموعة، حيث انفرد الطليان بها برصيد 6 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر برصيد 9 نقاط.



وتجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط حصدها من الفوز في الجولة الأولى على فيكتوريا بلزن الذي يتذيل المجموعة دون نقاط.

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