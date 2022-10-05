الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

التعليم العالي توضح حول مخصصات المنح والقروض الجامعية

تشققات تُغلق جزء من طريق دير أبي سعيد - عيون الحمام في إربد - صور

بيان أردني عُماني مشترك في ختام زيارة الملك إلى عُمان

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية - تفاصيل

مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

الأربعاء، 05-10-2022 04:02 م

هل استحق برشلونة ركلة جزاء أمام إنتر؟

10202251328995221493


الوكيل الإخباري - يرى الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية بافيل فيرنانديز، أن برشلونة كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، خلال مواجهة إنتر ميلان، مساء الثلاثاء.

والتقى الفريقان في ملعب سان سيرو اليوم حيث فاز أصحاب الأرض 1-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال بافيل فيرنانديز، خلال تحليله للقطة: "لاعب إنتر دومفريس مد ذراعه في وضع غير طبيعي بشكل واضح، يجب على برشلونة أن يطلب توضيحات".

اضافة اعلان

 

وأضاف: "إنها ركلة جزاء واضحة للغاية، وكان يجب على الحكم فينسيتش أن يحتسب ركلة جزاء. إنها ليلة سيئة للغاية للحكم السلوفيني".

وفض نيراتزوري الشراكة مع بلوجرانا في وصافة المجموعة، حيث انفرد الطليان بها برصيد 6 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر برصيد 9 نقاط.

وتجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط حصدها من الفوز في الجولة الأولى على فيكتوريا بلزن الذي يتذيل المجموعة دون نقاط.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020225132748529201744 (1)

قرار رئاسي حاسم بعد كارثة التدافع في إندونيسيا

1020225123521738976016 (1)

انطلاق الجولة التاسعة عشرة لدوري المحترفين لكرة القدم غدا

102022591620258478188

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

1020225103116271175054

سواريز يستقر على وجهته الجديدة

1020225104156389388428

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

102022511458132346850

ريال مدريد يستضيف شاختار في دوري أبطال أوروبا الليلة

أخبار متعلقة
1020223105420354092143

5 غيابات في قائمة برشلونة لموقعة إنتر ميلان

9202229123310256425798

بيكيه يحسم موقفه من الانتقال لأتلتيكو مدريد

920222615361540694645

تحديد موعد كلاسيكو الأرض رسمياً

9202225141958507003713

ريال مدريد يواجه برشلونة في السوبر الإسباني لكرة السلة

9202224104348560851010

برشلونة يدرس عودة ميسي.. و3 عوائق تهدد الصفقة

9202218142213533296538

6 عوامل تفجر صحوة برشلونة بقيادة تشافي