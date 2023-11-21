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الثلاثاء، 21-11-2023 04:26 م

هل اقترب الطلاق؟.. أزمة بين ميسي وزوجته

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الوكيل الإخباري -  كشف الصحفي الأرجنتيني غونزالو فاسكيز أن ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم مؤخراً يعيش أزمة حقيقية مع زوجته أنتونيلا روكوزو تهدد علاقتهما وتنذر بوقوع الطلاق بينهما.

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ويرتبط ميسي مع أنتونيلا منذ طفولتهما ولديهما 3 أطفال، ما جعلهما أحد أكثر الأزواج نجاحاً في عالم الرياضة، لكن المعلومات التي كشفها فاسكيز تشي بعكس ذلك.

وقال فاسكيز في تصريحاته لبرنامج "إنتروسوس" على قناة "أميركا تي في" والتي أكدلها على قناة "أنتينا 3" الإسبانية: "ميسي وزوجته أنتونيلا يعيشان على حبل رفيع "كناية عن الأزمة التي يعيشانها" إنهما يواجهان المشاكل التي قد تهدد استمرار الزواج.

وأتبع الصحفي: "ميسي وأنتونيلا لا يحتكان ببعضهما كثيرا خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في مصير الزواج".

وأشار غونزالو إلى أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يمر بها الزوجان، إذ سبق أن مرا بأزمة مشابهة في عام 2018، إلا أن الحالية قد تكون مؤثرة بشكل سلبي على زواجهما.

 

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