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الأحد، 04-06-2023 02:37 م

هل تراجع بنزيما عن الانتقال للدوري السعودي؟

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الوكيل الإخباري - يتواصل الجدل بشأن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي ارتبط اسمه بالانضمام إلى اتحاد جدة السعودي، خلال الصيف الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن بنزيما وافق على عرض الاتحاد السعودي.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت في تقرير اليوم الأحد، أن اللاعب الفرنسي غير رأيه مؤخرا، بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

وأضافت: "تراجع بنزيما عن قرار الانتقال إلى المملكة العربية السعودية"، دون الكشف عن سبب ذلك. 

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد صرح أمس السبت، بأن عقد النجم الفرنسي مع الميرنجي يمتد حتى صيف 2024.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن عقد بنزيما مع الريال، الذي ينتهي الصيف الحالي، جُدد تلقائيا لمدة عام حتى 2024، عقب فوزه بجائزة الكرة الذهبية، لكن الميرنجي لم يعلن الأمر بشكل رسمي.

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