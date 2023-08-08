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الثلاثاء، 08-08-2023 03:03 م

هل ترغب في الرحيل عن النصر؟ تاليسكا يرد

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الوكيل الإخباري - كشف البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، عن حقيقة ما تردد بشان رغبته في مغادرة الفريق، والعودة إلى الدوري التركي. 

وتداولت وسائل الإعلام حديثا لمدرب نادي بشكتاش التركي، شينول غونيش: "تحدثت مع تاليسكا مؤخرا، وأخبرني أن لديه الرغبة للعودة مجددا، أعتقد أن عودته ستكون مفيدة لنا، لكن لن يكون من السهل فسخ عقده مع النصر".

وقال تاليسكا، في بيان على إنستجرام: "الأخبار التي ظهرت جميعها غير صحيح، لا توجد أي مفاوضات مع أي ناد، وليست لدي أي نية لمغادرة النصر".

وأتم: "قمت بتجديد عقدي مع النصر لمدة 3 سنوات، وأنا سعيد جدا في النادي، وتركيزي منصب على تحقيق البطولات".

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