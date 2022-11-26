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السبت، 26-11-2022 05:39 م

هل تعرضت السعودية لظلم تحكيمي بركلة الجزاء؟ - صورة

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الوكيل الاخباري - اشتكى متابعون لمباراة المنتخب السعودي ونظيره البولندي، لحساب المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم، من "ظلم تحكيمي" طال رفاق سالم الدوسري.

وما إن انتهى الشوط الأول من اللقاء، الذي يحتضنه استاد المدينة التعليمية، حتى امتلأ موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بتغريدات تنتقد أداء الحكم ويلتون سامبايو.

ونشر المغردون لقطات من "الأخطاء" التي ارتكبها الحكم البرازيلي خلال الشوط الأول من المباراة.

وقال مغردون إن التدخل القوي للظهير الأيمن البولندي ماتي كاش في حق سالم الدوسري في الدقيقة 15، كان يستحق "بطاقة حمراء وليس صفراء فقط".

وأضافوا أن المنتخب السعودي حُرِم من إعادة ضربة الجزاء، لأن قدم الحارس تشيزني لم تكن على الخط أثناء تنفيذها من طرف الدوسري.

يشار إلى أن الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق المنتخب البولندي بهدف نظيف، مع تضييع السعودية ضربة جزاء.

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