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السبت، 15-07-2023 02:30 م

هل تكون الثالثة ثابتة.. أنس على موعد مع كتابة التاريخ اليوم في ويمبلدون

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الوكيل الإخباري - تنشد التونسية أنس جابر في أن تكون الثالثة ثابتة عندما تخوض نهائي ويمبلدون أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، ما سيجعلها أول لاعبة تنس عربية وإفريقية تفوز ببطولة كبرى في التاريخ.

وتنطلق المباراة يوم السبت في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة الـ14:00 بتوقيت تونس.

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وغازلت أنس، اللقب مرتين العام الماضي، بوصولها إلى أول نهائي كبير في مسيرتها في ويمبلدون خسرته أمام الكازاخستانية يلينا ريباكينا، قبل أن تسقط بعد قرابة شهرين في نهائي الولايات المتحدة المفتوحة ضد البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا.

وفي طريقها إلى النهائي، أطاحت التونسية (28 عاما) بأربع بطلات غراند سلام، هن الكندية بيانكا أندرييسكو (فلاشينغ ميدوز 2019)، التشيكية بترا كفيتوفا المتوجة بويمبلدون عامي 2011 و2014، وريباكينا في ربع النهائي عندما ثأرت لخسارتها العام الماضي في نهائي ويمبلدون، والبيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة والمصنفة ثانية في المربع الأخير.

 

وفي ثلاث من تلك المباريات الأربع، باستثناء المواجهة ضد كفيتوفا، عادت أنس من تأخر بمجموعة وفازت بالمباراة. وباتت التونسية ثالث لاعبة فقط في العصر الحديث تحقق ذلك في ثلاث مباريات في ويمبلدون بعد البلجيكية جوستين إينان 2001 والفرنسية ماريون بارتولي 2007.

وستكون أنس، المصنفة سادسة عالميا، مرشحة أمام نظيرتها فوندروشوف التي باتت أول لاعبة غير مصنفة تبلغ نهائي ويمبلدون منذ 60 عاما، والأولى في العصر الحديث للعبة الذي بدأ في 1968.

ولكن على التونسية أن تكون حذرة أمام فوندروشوفا، وصيفة "رولان غاروس 2019" التي خسرت ضدها مرتين هذا العام، في الدور الثاني من أستراليا المفتوحة والثالث في إنديان ويلز.

 

وتتساوى أنس وفوندروشوفا 3-3 في سجل المواجهات بينهما، وبعدما فازت التشيكية في أول لقاء جمعهما عام 2015، فازت أنس بثلاثة تواليا، قبل أن تسقط مرتين هذا العام.

وبعد أن أصبحت العام الماضي أول لاعبة إفريقية وعربية تبلغ نهائي غراند سلام وتحقق لقب في دورات الألف نقطة (مدريد)، تأمل أنس في أن ترتقي إلى قمة كرة المضرب النسائية بتحقيقها الإنجاز الاضخم برفع كأس ويمبلدون.

 

ملاعب 

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