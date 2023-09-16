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السبت، 16-09-2023 11:08 ص

هل تمزح معي؟.. رد كلوب على رحيل محمد صلاح في الشتاء

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الوكيل الإخباري - علق يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، من جديد على إمكانية انتقال نجمه المصري محمد صلاح إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويرتبط محمد صلاح (31 عاما) بعقد مع ليفربول حتى عام 2025، في الوقت الذي يتقاضى فيه الراتب الأعلى في تاريخ "الريدز" المقدر بنحو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وحاول نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم التقدم بعرض مغر تصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني وفقا للتقارير، غير أن ليفربول رفض العرض.

ورغم إسدال الستار على القصة ببقاء صلاح في ليفربول، إلا أن يورغن كلوب سئل مرة أخرى عن احتمال انتقال محمد صلاح للدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير الثاني القادم.

وقال كلوب ردا على الصحفي الذي وجه السؤال له: "أنت تمزح معي، أليس كذلك؟ بعد أسبوع من إغلاق سوق الانتقالات، هل تسأل عن فترة انتقالات يناير؟".

وأضاف مدرب ليفربول ساخرا: "ألا يمكنك الانتظار حتى ديسمبر لتطرح هذا السؤال؟".

وتابع يورغن كلوب: "لم أفكر في الأمر حتى سألتني وفتحت ذلك الجرح مرة أخرى، أنا لست قلقا".

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى صفوف فريق ليفربول عام 2017، قادما من روما الإيطالي، مقابل نحو 40 مليون يورو، وشارك بقميص "الريدز" في 309 مباريات بكل البطولات، سجل خلالها 188 هدفا وقدم 81 تمريرة حاسمة.

ويحل فريق ليفربول ضيفا على نادي وولفرهامبتون غدا السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 10 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن توتنهام، وبفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

في المقابل يشغل وولفرهامبتون المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري.

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