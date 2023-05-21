هل تنتقل مع ميسي إلى السعودية؟ بوسكيتس يعلق

الوكيل الإخباري - تحدث سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، عن مستقبله في الموسم المقبل، عقب الرحيل عن النادي الكتالوني.





وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة الشهر المقبل، وأعلن رحيله بالفعل بشكل رسمي.



وقال بوسكيتس، في لقاء على قناة الصحفي الشهير "جيرارد روميرو": "الكل يريد أن يلعب مع ليونيل ميسي.. إنه الأفضل في العالم، لكن مستقبلي غير مرتبط به".



وأضاف قائد برشلونة: "كل شخص لديه عائلته وحياته وخياراته الخاصة".



وسبق أن أشارت تقارير إلى أن أنطونيلا زوجة ميسي، أقنعت سيرجيو بوسكيتس وعائلته بالانتقال معا للعب في السعودية، خلال الموسم المقبل.





يذكر أن عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي أيضًا في الشهر المقبل، ولم تضح وجهته الجديدة حتى الآن.

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