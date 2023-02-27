هل حسم ميسي جائزة ذا بيست؟

الوكيل الإخباري - تحتضن العاصمة الفرنسية "باريس" حفل جوائز الأفضل لعام 2022، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويا.



وتضم القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم "الفرنسي كيليان مبابي ومواطنه كريم بنزيما، بالإضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي".



ويقام حفل توزيع الجوائز اليوم الاثنين، وأشارت بعض التقارير إلى فوز ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بالجائزة.



وقاد النجم الأرجنتيني قاد منتخب بلاده للفوز بلقب مونديال قطر عن جدارة واستحقاق، كما نال جائزة أفضل لاعب في البطولة.



وسجل ميسي في مشوار الأرجنتين نحو اللقب 6 أهداف، وتغنى المشجعون من كافة أنحاء العالم باسمه، بعدما حقق حلمه في رفع الكأس المونديالية للمرة الأولى.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "ميسي سجل 700 هدف في مسيرته، بواقع 28 هدفا مع باريس و672 مع برشلونة".





وأضاف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "كما أن ليونيل ميسي سيفوز بجائزة (ذا بيست) من الفيفا اليوم الاثنين في باريس".



كما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن نجم باريس سان جيرمان سيتوج بالجائزة مساء اليوم.



في المقابل قرر ريال مدريد مقاطعة الحفل وفقا لصحيفة "ماركا" لعدم وضع فينيسيوس جونيور ضمن قائمة أفضل 7 مهاجمين في العالم.



وسبق أن أعلن الفيفا عن 26 مرشحا لدخول التشكيلة المثالية لعام 2022، والتي ضمت في الهجوم: كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، إيرلينج هالاند، نيمار جونيور، ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي.



ويشعر ريال مدريد بغضب لأن فينيسيوس جونيور صاحب ال22 عاما لعب دورا حاسما في فوز الميرنجي بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.



وأشارت إلى أن ريال مدريد قرر مقاطعة حفل الأفضل هذا العام، ولم يضع السفر إلى باريس على جدول أعمال النادي، لذا لن يحضر كريم بنزيما، وكارلو أنشيلوتي وتيبو كورتوا، رغم أنهم ينافسون على الجوائز الفردية.

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