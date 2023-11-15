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الأربعاء، 15-11-2023 03:10 م

هل طلب حارس الأهلي الرحيل؟

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الوكيل الإخباري - كشف مصدر بالأهلي حقيقة طلب الحارس حمزة علاء الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وقال المصد إن ما تردد عن طلب حمزة علاء الرحيل عن صفوف الأهلي غير صحيح.

وتابع: "لكنه تلقى اتصالات شفهية من بعض الأندية خلال الفترة الماضية شهدت إشادة بمستواه مع المنتخب الأولمبي ورغبة في الحصول على خدماته معارا لكنها لم ترتق للعروض الرسمية".

أضاف: "حال وصل أي عرض مناسب يضمن للاعب المشاركة في المباريات باستمرار بجانب موافقة ناديه فهناك ترحيب من جانبه لخوض التجربة".

وأوضح المصدر أن "اللاعب يتدرب بكل قوة في تدريبات الأهلي انتظارا للفرصة، إلى جانب رغبته في تمثيل منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 بعد تألقه مع الفراعنة في بطولة أفريقيا".

وحصد حمزة علاء لقب أفضل حارس في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بعد مستوى مميز قدمه على مشوار البطولة رغم خسارة الفراعنة اللقب أمام المغرب.

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