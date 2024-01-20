هل فسخ الهلال عقده مع نيمار؟

الوكيل الإخباري - أزاح فابريزيو رومانو، أحد أشهر الصحفيين الرياضيين في العالم والمتخصص في قضايا انتقال اللاعبين في إيطاليا، الستار عن الجدل المحيط بمستقبل اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مع نادي الهلال.



في تغريدة نشرها على حسابه في منصة “إكس”، أكد رومانو أن نادي الهلال لم يقم بفسخ عقد نيمار، مشيرًا إلى أن التقارير التي تحدثت عن ذلك هي مجرد “أخبار كاذبة”.



وأضاف رومانو أن الهلال سيتيح فرصة لاعب آخر يحل محل نيمار في قائمة الفريق بسبب إصابته، ولكنه أكد أن نيمار سيرتبط مجددًا بالنادي في المستقبل.

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