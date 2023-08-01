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الثلاثاء، 01-08-2023 11:33 ص

هل فعل باريس الشرط الجزائي في عقد ديمبلي؟

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الوكيل الإخباري - يواصل الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، إثارة الجدل بالملاعب الأوروبية بشأن النادي الذي سيمثله في الموسم المقبل.

وزعمت العديد من التقارير، أمس الاثنين، بأن باريس سان جيرمان سيفعل الشرط الجزائي في عقد ديمبلي البالغ 50 مليون يورو، لا سيما أن اللاعب وافق على الانتقال إلى "حديقة الأمراء".

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كما توقعت مصادر قريبة من الصفقة، لم يتم تفعيل الشرط الجزائي في عقد ديمبلي برابطة الليجا، البالغ 50 مليون يورو، لأن الوقت لم يسمح للنادي الفرنسي بفعل لك".

وأضاف فابريزيو رومانو: "الاتفاق الشفهي بين عثمان ديمبلي وباريس سان جيرمان ما زال ساري المفعول لمدة 5 سنوات".

واختتم خبير الميركاتو: "سيحاول باريس سان جيرمان وبرشلونة الاتفاق على الصفقة بصيغة جديدة في نهاية الأسبوع الحالي".

وكان ديمبلي قدم طلبا لبرشلونة بالأمس كي يتفاوض مع باريس على سعر الصفقة، ويحصل على مقابل يتجاوز ال50 مليون يورو، لكن النادي رفض.

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