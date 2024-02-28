هل قدم أمير قطر عرضا جديدا لمبابي في قصر الإليزيه؟

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي عن كواليس المقابلة التي جرت بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في ظل أنباء عن تقديم عرض جديد لمبابي للبقاء مع النادي الفرنسي.



واستحوذ تواجد مبابي في حفل العشاء الذي جمع أمير قطر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اهتمام بالغ من وسائل الإعلام.



وذكرت شبكة "راديو مونت كارلو"، أن مبابي كان اللاعب الوحيد بصفوف بي إس جي الذي تمت دعوته للحفل، وكان له شرف الجلوس على الطاولة الرئيسية للعشاء، حيث كان الشخص الرابع على يسار الرئيس ماكرون.



وأضافت: "أما ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي فقد جلس على مسافة أبعد نسبيا، إلى جانب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي".



وكشفت الشبكة الفرنسية جانبا قصيرا من الحديث السريع بين مبابي وأمير قطر، الذي قال للاعب الفرنسي "حظ سعيد"، بعدما قال ماكرون للنجم الباريسي "ستخلق لنا الكثير من المشاكل".



وأثار هذا الحفل ضجة جديدة وأنباء متضاربة بشأن التكهن بإمكانية وجود محاولة جديدة لإثناء مبابي عن الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد، وإقناعه بتجديد تعاقده مع النادي الباريسي الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل.



ولفتت أن الحفل أيضا شهد حضور عدد من الشخصيات الرياضية مثل أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية، وفيليب ديالو رئيس اتحاد الكرة الفرنسي، وتوني ستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، وفنسان لابرون رئيس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة.



وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو المقبل، وأبلغ النجم الفرنسي إدارة النادي الباريسي بالفعل أن الموسم الحالي هو الأخير له بقميص فريق العاصمة الفرنسية.

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