هل قصد إهانة النصر؟ محمد السهلاوي يوضح تصريحاته

الوكيل الإخباري _ حرص محمد السهلاوي، مهاجم نادي التعاون، على توضيح تصريحه المثير الذي أطلقه بعد خروج فريقه من بطولة دوري أبطال آسيا، عقب الخسارة أمام النصر.



السهلاوي قال عقب نهاية المباراة: "ألف مبروك للحكم، نادي النصر يستطيع التأهل ولكن الحكم أضاع جهدنا، وغياب تقنية الفيديو أثرت على اللقاء".





ونشر السهلاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يوضح فيها ما يقصده من تصريحه المثير عقب المباراة، حيث جاء نصها كالآتي:



"مع التقدير والاحترام للجميع، تصريحي كان انتقاداً لحكم المباراة فقط ولا يمكن في يوم من الأيام أن أسيء للكيان العظيم الذي عشت فيه وكنت واحداً من أبناءه وحققت معه البطولات".





وتابع: " لن أقبل أن يفسّر تصريحي بأنه ضد نادي النصر!! وألف مبروك لكم الفوز وفالكم تحقيق اللقب".



وودع التعاون بطولة دوري أبطال آسيا من دور الـ16، بعد تأهله لأول مرة في تاريخه لهذا الدور، وذلك عقب الخسارة أمام النصر بهدف دون رد، أحرزه المغربي عبد الرزاق حمد الله.





المصدر : ملاعب

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