هل يؤجل مبابي انضمام إندريك لريال مدريد؟

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي برازيلي، عن مفاجأة جديدة تخص إندريك لاعب بالميراس والمنضم مؤخرا لصفوف ريال مدريد.



وكان ريال مدريد قد أعلن تعاقده رسميا مع إندريك منذ 14 شهرا، ومن المقرر أن ينضم للفريق الملكي بالصيف المقبل، حيث سيبلغ عامه ال18 في يوليو/تموز المقبل.



وبحسب موقع "Goal Brasil" البرازيلي، فإن إدارة بالميراس تقدمت بطلب لريال مدريد باستمرار إندريك لمدة 6 أشهر أخرى، ليبقى حتى نهاية عام 2024 الجاري، خاصة وأنه لن يلعب كثيرا مع توقع انضمام كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لصفوف الملكي.



وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد سيقدم رده على طلب إدارة بالميراس خلال الفترة المقبلة، مع وجود احتمال قوي برفض الميرنجي لذلك.



وكان كيليان مبابي نجم البي إس جي، قد أعلن رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الحالي، وأفادت تقارير صحفية، بأنه حسم اتفاقه مع ريال مدريد.

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