هل يتجه بايرن ميونخ للإطاحة بتوخيل؟

الوكيل الإخباري - لا يمر بايرن ميونخ بأفضل أوقاته، وذلك بعد سقوطه الأخير أمام مضيفه باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، السبت الماضي، في قمة مباريات الجولة رقم 21 من الدوري الألماني.



وتسببت تلك الهزيمة في ابتعاد ليفركوزن في الصدارة بفارق 5 نقاط، لتثار العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل المدرب توماس توخيل، في ظل المستوى الباهت الذي قدمه العملاق البافارق في ذلك اللقاء.



وبحسب "سكاي سبورتس"، لا توجد مناقشات في أروقة بايرن ميونخ حول الإقالة السريعة للمدرب الألماني.



وأوضحت أن العرض الباهت الذي قدمه الفريق أمام ليفركوزن، لم يغير من خطط استمرار المدرب على الأقل حتى الصيف المقبل.



وأضافت "سكاي" أن إدارة البايرن تركز في الوقت الراهن على المستقبل، في ظل أن المراحل الحاسمة من الموسم بدأت للتو، حيث ينتظر العملاق البافاري مواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يخوض قمة جديدة في الدوري الألماني ضد شتوتجارت يوم الأحد المقبل.



وتابعت "سكاي" أن توخيل يشعر بالإحباط الشديد من مستوى الفريق، وخاصة في تطبيق الجوانب الخططية، التي يتم تنفيذها بشكل جيد في التدريبات، بعكس المباريات.



ويدرك توخيل أن مستقبله مع الفريق على المحك، ففي حال توديع دوري الأبطال وإنهاء الموسم دون التتويج بلقب، فسيكون من الصعب استمراره مع البافاري.

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