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الثلاثاء، 12-12-2023 03:53 م

هل يترك الهلال؟ رئيس سانتوس يكشف طلب نيمار

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس نادي سانتوس مارسيلو تيكسيرا عن طلب تلقاه من نجم الهلال السعودي نيمار، وذلك بعد هبوط الفريق البرازيلي للدرجة الثانية.

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وبدأ نيمار مسيرته في نادي سانتوس قبل الرحيل إلى أوروبا عن طريق برشلونة في 2013، ثم انتقل في 2017 إلى باريس سان جيرمان، قبل ارتداء قميص الهلال الصيف الماضي.

وقال تيكسييرا لقناة سانتا سيسيليا: "أمس (الأحد) تلقيت مكالمة من نيمار وقال لي: أيها الرئيس، لقد سحبت القميص 10 حتى عودة سانتوس للقسم الأول، اسحب 11 حتى أعود".

وفسر تيكسييرا طلب نيمار على احتمال عودة لاعب الهلال السعودي، إلى سانتوس الذي سيلعب في 2024 في القسم الثاني لأول مرة في تاريخه.

وقال: "لقد أسعدني ولدي آمال بأن العودة للقسم الأول ستكون سريعة وكذلك عودة نيمار. سندرس الأمر وسنحتفظ أيضا بالقميص 11 على أمل أن يعود نيمار".

وأعلن تيكسيرا السبت أن النادي لن يمنح أي لاعب القميص رقم 10 الذي كان يرتديه أسطورته بيليه.

وصرح: "سنسحب الرقمين 10 و11 الآن. لا يمكن لأحد أن يرتدي 10، سيرتديه فقط نجم جديد حين نصعد للقسم الأول، و11 أيضا انتظارا لعودة نجمنا".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القرار النهائي يعود لأعضاء النادي.

وانضم نيمار للهلال بعقد لمدة موسمين، لكنه لم يلبث أن بدأ مشواره مع الفريق حتى أصيب بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة البرازيل وأوروجواي بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وذلك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

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