هل يتعاقد النصر السعودي مع حارس جديد بعد إصابة أوسبينا؟

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، يوم الإثنين، عن إمكانية تجاه إدارة النصر السعودي للتعاقد مع حارس أجنبي جديد بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى الفريق، إذ سيتم اعتماد الفكرة أو إلغاؤها بشكل رسمي فور تشخيصه النهائي.



وكان أوسبينا تعرض لإصابة قوية في مواجهة فريقه الأخيرة أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي والتي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.



وقال النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت على أوسبينا، إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع".



وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تضاربًا في الآراء الطبية بشأن إصابة حارس النصر، إذ أعلن ناديه أنه سيغيب عن الملاعب 6 أسابيع، كما إن تشخيص الطبيب الأول أكد أن اللاعب يحتاج إلى جبيرة لمدة 6 أسابيع، بينما رأى آخر حاجته إلى عملية جراحية على وجه السرعة، إذ إنه من الممكن غيابه عن الملاعب لمدة أطول من المعلن عنها.



وأوضح التقرير أن أوسبينا طلب من إدارة النصر عرض إصابته بأسرع وقت ممكن على أحد الأطباء المختصين بإصابات الملاعب في إسبانيا، وبناء على هذا التقرير سيتخذ القرار النهائي بشأن الطريقة العلاجية للحارس الكولومبي.



ونجح أوسبينا في الخروج بشباك نظيفة للمباراة الثامنة هذا الموسم أمام الشباب، ليصبح أكثر حارس بالدوري حفاظًا على نظافة شباكه بالتساوي مع حارس الشباب الكوري كيم، ومتفوقًا على حارس الاتحاد البرازيلي غروهي بفارق مباراة وحيدة.

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وانتقل الدولي الكولومبي لصفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي نابولي الإيطالي.



ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري المحترفين روشن السعودي برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

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