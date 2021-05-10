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الإثنين، 10-05-2021 05:39 م

هل يتمكن خضر بدوان من إنقاذ نادي البقعة

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
ترقب جميع عشاق الكرة الأردنية عودة نادي البقعة لمصاف أندية دوري المحترفين، وذلك بعد أن كان هبوطه للدرجة الأولى أمرا محزنا في الموسم قبل الماضي، إلا أن الأزمات المالية وتبعاتها من منع التعاقدات كانت بمثابة الجبل الذي أثقل الفريق وحرمه المنافسة أو الظهور بصورة توازي أسمه المحلي الكبير.
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البقعة الذي يلعب هذا الموسم باسماء محلية من أبناء مدرسته الكروية لم يحقق أي فوز حتى الآن ولا تعادل، ولم يسجل إلا هدف واحد، فيما تلقت شباكه "11" هدفا، وهو الأمر الذي دفع قائد الصعود لدوري المحترفين، المدرب إبراهيم حلمي للاستقالة .



ادارة الحصان الأسود وافقت على الإستقالة وعينت أبن النادي ورجل المهمات الصعبة خضر بدوان مديرا فنيا، فهل سيتمكن الأبن من إنقاذ بيته، أم أن الظروف أصعب وأقسى ومن أن يتمكن من التغلب عليها .

 




 

 


 

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