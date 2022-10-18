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الثلاثاء، 18-10-2022 02:57 م

هل يتولى العلاونة تدريب الحسين إربد؟

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الوكيل الإخباري - أصبح حسين العلاونة مرشحا لقياد الحسين إربد، خلال المباريات الثلاث المتبقية من بطولة دوري المحترفين.

و العلاونة قاد تدريبات الحسين إربد في ظل احتجاب السوري أيمن الحكيم.

ولم يصدر عن الحسين إربد أي خبر رسمي بخصوص إمكانية منح العلاونة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة لكن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود شيء يلوح في الأفق بهذا الخصوص.

وكانت جماهير الحسين إربد قد أبدت عتابها للجهاز الفني للفريق عقب الخروج المفاجئ من بطولة كأس الأردن، بعد الخسارة أمام شباب العقبة في الدور ربع النهائي، بهدف وحيد.

وكان فريق الحسين إربد يمني النفس بالظفر بلقب الدوري أو كأس الأردن، خاصة أن مجلس الإدارة تعاقد مع كوكبة من نجوم الكرة الأردنية.

وتبدو فرصة الحسين إربد في المنافسة على لقب الدوري صعبة، خاصة أن الفيصلي والوحدات يتقدمان عليه بالترتيب قبل 3 جولات من النهاية.

ويتصدر الفيصلي ترتيب الدوري ب44 نقطة مقابل 43 نقطة للوحدات، يليهما الحسين إربدب41 نقطة.

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