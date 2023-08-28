هل يحرج جهاز كشف الكذب كريستيانو رونالدو؟

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

طرحت منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، نوعا جديدا من التحدي على أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي ألا وهو اختبار كشف الكذب.وفي مقطع فيديو تشويقي للأمر نشره رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أثناء إيصاله بجهاز كشف الكذب، ثم طرح سؤال عليه، عما إذا كان سيستبدل ألقابه في دوري أبطال أوروبا من أجل الفوز بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، لكن دون الكشف بالطبع عن رده.ويعترف رونالدو بأن الخضوع لاختبار كشف الكذب هو أحد "أصعب التحديات التي واجهها حتى الآن"، حيث لا يوجد مكان يختبئ فيه اللاعب البالغ 38 عاما، إذ يواجه سلسلة من الأسئلة بنعم أو لا والتي تهدف إلى الكشف عن مشاعره الحقيقية، في عدد من المواضيع.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

