هل يحصل محمد صلاح على شارة قيادة منتخب مصر؟

الوكيل الإخباري-

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حسم حسام البدري مدرب المنتخب المصري، ملف شارة القيادة في صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الجدل بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حامل شارة الكابتن أو منحها لمحمد صلاح.وأثير الكثير من الجدل بشأن استبعاد أحمد فتحي لاعب بيراميدز من قائمة منتخب مصر خاصة بعد مطالبته بالتنازل عن شارة القيادة لصالح محمد صلاح المحترف بليفربول الإنجليزي.وتحدث البدري عن مصير شارة القيادة قبل خوض مواجهتي توغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا خلال لقاء تلفزيوني: "بالنسبة لشارة القيادة فقلنا إنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر".وأوضح سبب عدم تجمع المنتخب في فترة الأجندة الدولية السابقة: "كل مرحلة ولها ظروفها ونحن نتعامل مع كل مرحلة، الظروف التي عاشها المنتخب هي الأصعب في تاريخ الكرة المصرية بسبب جائحة كورونا التي تسببت في ارتباك كبير".