الأحد 08-11-2020
الوكيل الاخباري

العثور على جثة فتاة داخل منزل بالزرقاء

نقيب الصيادلة للوكيل : ندرس استيراد المزيد من المطاعيم الرباعية

النعيمي والأسرة التربوية ينعون قيمة المختبر أريج عبد الفتاح

الأشغال تعلن حالة الطوارئ بسبب الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم

وزير التنمية يكشف للوكيل كواليس صادمة عند ضبط متسولين

السودان: 57 إصابة جديدة بكورونا

شارع لا يصلح للاستخدام البشري في الزرقاء

بنك الدم للوكيل : يمكن لمصابي كورونا التبرع بالدم ومناشدة للأردنيين - فيديو

أسعار الذهب الأحد 8/11/2020

وفيات الأحد 8/11/2020




الأحد، 08-11-2020 09:22 ص

هل يحصل محمد صلاح على شارة قيادة منتخب مصر؟

112020891023509106155


الوكيل الإخباري- حسم حسام البدري مدرب المنتخب المصري، ملف شارة القيادة في صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الجدل بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حامل شارة الكابتن أو منحها لمحمد صلاح.
اضافة اعلان


وأثير الكثير من الجدل بشأن استبعاد أحمد فتحي لاعب بيراميدز من قائمة منتخب مصر خاصة بعد مطالبته بالتنازل عن شارة القيادة لصالح محمد صلاح المحترف بليفربول الإنجليزي.


وتحدث البدري عن مصير شارة القيادة قبل خوض مواجهتي توغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا خلال لقاء تلفزيوني: "بالنسبة لشارة القيادة فقلنا إنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر".


وأوضح سبب عدم تجمع المنتخب في فترة الأجندة الدولية السابقة: "كل مرحلة ولها ظروفها ونحن نتعامل مع كل مرحلة، الظروف التي عاشها المنتخب هي الأصعب في تاريخ الكرة المصرية بسبب جائحة كورونا التي تسببت في ارتباك كبير".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تنزيل (1)

إصابة جديدة بكورونا في صفوف إنتر ميلان

186157

بعد إصابته بكورونا.. زيدان يستقر على بديل هازارد أمام فالنسيا

EmPn5LzXMAIIo3P

صفقة النصر الكبرى مهددة بالفشل

5fa7172c4c59b71bfc6b9924

برشلونة يكشف عن حجم إصابة فاتي

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
106580-النجم-المصري-محمد-صلاح

صلاح يدخل التاريخ مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

1020202893222253924883

جماهير ليفربول على أعصابها بسبب محمد صلاح

image

محمد صلاح يرتدي الحذاء الذهبي في دوري الأبطال

image

حدث استثنائي ينتظر محمد صلاح مع الفراعنة

1020201195023210698883

محمد صلاح يتقاسم رقما مميزا مع دي بروين