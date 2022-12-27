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الثلاثاء، 27-12-2022 01:06 م

هل يحصل ميسي على الكرة الذهبية السوبر؟

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الوكيل الإخباري -  تحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن الكرة الذهبية السوبر والتي منحتها فرانس فوتبول مرة واحدة وأكدت أنها يجب أن تمنح مرة أخرى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022.

ومنحت فرانس فوتبول كرة ذهبية سوبر سنة 1989 للأرجنتيني/ الإسباني أسطورة ريال مدريد الراحل ألفريدو دي ستيفانو كأفضل لاعب في 30 عامًا، ونافسه عليها نجوم كبار كالفرنسي ميشيل بلاتيني والهولندي يوهان كرويف والألماني فرانز بيكنباور وفائزين سابقين بالكرة الذهبية في الثلاثين سنة الأولى من منحها ولم تمنحها مرة أخرى

وحسب الصحيفة الإسبانية  فالكرة الذهبية السوبر جائزة تنقص خزائن ليونيل ميسي الذي- حسب رأي الصحيفة- أنهى الجدل حول أفضل لاعب في التاريخ بعد قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم قطر 2022.

وأكدت الصحيفة أن ليونيل ميسي فاز بـ7 كرات ذهبية، وبكل الألقاب الممكنة، مثل: الدوريات المحلية، والكؤوس، ودوري الأبطال، وكؤوس السوبر، وكأس العالم للأندية، وكوبا أمريكا، وكأس أمريكا الجنوبية / أوروبا، وكأس العالم، وبلغت ألقابه 42 لقبًا برفقة الأندية والمنتخب.

وطالبت الصحيفة بضرورة منح فرانس فوتبول الكرة الذهبية السوبر مرة أخرى من أجل ليونيل ميسي البالغ 35 سنة الذي ترك أرقامًا سيكون من المستحيل على أي لاعب أن يعادلها على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى أن فرانس فوتبول منحت أيضًا كرة ذهبية شرفية لكلٍّ من الراحل الأرجنتيني دييغو ارموندو مارادونا في 1995 والأسطورة البرازيلي بيليه سنة 2014 لكونهما لم يتوجا بالكرة الذهبية سابقًا بسبب اقتصار منحها للاعبين الأوروبيين فقط من 1956 إلى 1994.

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