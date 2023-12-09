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السبت، 09-12-2023 01:52 م

هل يخضع بيلينجهام لعملية جراحية؟

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الوكيل الإخباري -  كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، موقف جود بيلينجهام نجم وهداف الملكي، من إجراء عملية جراحية في الوقت الحالي.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيتيس غدًا السبت: "كتف بيلينجهام يتحسن، في الوقت الحالي من المستبعد أن يخضع لعملية جراحية، لكن إذا استمرت الآلام فسيكون ذلك احتمالاً".

وأضاف: "عليه أن يقوم بعمل محدد لأنه مفصل خاص، لكن بالنسبة له لا يوجد مشكلة في اللعب وسيتحسن".

وحول حالة المصابين، علق: "كل يوم أتحدث إلى جولر، كما أفعل مع كل لاعب مصاب، وهذا يستغرق وقتًا طويلاً لأن هناك الكثير من المصابين".

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واستكمل: "جولر قريب من العودة، وسيتدرب الأسبوع المقبل مع الفريق، ويمكن أن يلعب قبل نهاية العام".


وواصل: "تشواميني قريب أيضًا، بينما ميليتاو وكورتوا يؤدون بشكل جيد، فينيسيوس وكامافينجا سيعودوا للفريق في بداية العام الجديد".

وحول حراسة المرمى، أوضح: "غدًا سأقرر من سيلعب، لحسن الحظ لدي حارسان رائعان، يمكن لأي شخص منهم اللعب وهناك منافسة، لونين قدم أداءً جيدًا للغاية وأظهر شخصيته، بينما عاد كيبا وتدرب جيدًا".


وسيلعب الريال ضد لاعبه السابق إيسكو، وعن ذلك قال أنشيلوتي: "لقد عاد للعب في مستوى عالٍ، لقد مر بأوقات عصيبة، وأنا سعيد جدًا لأنه يجلب شيئًا مميزًا لكرة القدم، سيتعين علينا السيطرة عليه كثيرًا لأنه يلعب بشكل جيد".

 

ملاعب 

 




 

 


 

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