الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

إيطاليا تفرض رسوماً على دخول أبرز معالمها

266 ألف زائر للموقع الأثري في جرش منذ بداية العام الحالي

2.8 % نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول من 2023

3124 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

البنك المركزي يطرح أذونات خزينة نيابة عن الحكومة

إيران تدعو للتخلي عن الدولار

إيران.. مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب قطار شحن

الامن العام : القبض على مطلق نار عشوائي أودى بحياة طفل

الجامعة الهاشمية في المركز 429 عالميا بين الجامعات الفتية

الصين تؤجل زيارة بوريل

الثلاثاء، 04-07-2023 03:04 م

هل يخطط دورتموند لضم جوهرة ريال مدريد؟

720234112741916284578 (1)


الوكيل الإخباري - أبدى بوروسيا دورتموند اهتمامه بأحد مواهب ريال مدريد، أملا في ضمه مستقبلا.

ويحظى سيرجيو أريباس، لاعب الفريق الملكي، باهتمام إدارة النادي الألماني، بحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا".

وأشارت إلى أنه رغم مراقبة دورتموند لصاحب الـ21 عاما في الوقت الراهن، إلا أنه لا يبقى مرشحا للانضمام لصفوف أسود الفيستيفال هذا الصيف.

وأكدت أن إدارة دورتموند لم تدخل في أي مفاوضات مع ممثلي اللاعب أو ريال مدريد من أجل اللاعب الشاب حتى الآن.

وينشط أريباس ضمن صفوف رديف ريال مدريد "كاستيا"، إذ سجل معه 18 هدفا وصنع 7 أخرى خلال مشاركته في 34 مباراة بالدوري الموسم الماضي.

يذكر أن اللاعب الإسباني الشاب مرتبط بعقد مع النادي الملكي، ينتهي في صيف 2025.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720234162945207052811

الأهلي ينتظر عرضا مناسبا من النصر لمحمد الشناوي

720234111930376940666

برشلونة يخشى صفعة جديدة من ريال مدريد

72023411590786156230

خلاف حاد بين إنريكي وإدارة باريس

720234122955824117473

بيكهام: ميسي منحني مفاجأة مليونية

720234121645725324366

رد حاسم من ديبالا على العروض السعودية

720234105546862423878

عرض رسمي من اليونايتد لهدف النصر السعودي

أخبار متعلقة
62023513259395522516

كريم بنزيما يوقع رسميًا مع الاتحاد السعودي

620234155858274970513

لأول مرة في التاريخ.. الدوري السعودي يجمع 13 كرة ذهبية

620234153316505465750

كواليس المحادثة الأخيرة بين بنزيما وبيريز

620234145637974762652

عقبة تعطل تعاقد ريال مدريد مع هاري كين

620234142931548462961 (1)

اتحاد جدة يتفق مع بنزيما

62023413628834719551

رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما