هل يخطط دورتموند لضم جوهرة ريال مدريد؟

الوكيل الإخباري - أبدى بوروسيا دورتموند اهتمامه بأحد مواهب ريال مدريد، أملا في ضمه مستقبلا.



ويحظى سيرجيو أريباس، لاعب الفريق الملكي، باهتمام إدارة النادي الألماني، بحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا".



وأشارت إلى أنه رغم مراقبة دورتموند لصاحب الـ21 عاما في الوقت الراهن، إلا أنه لا يبقى مرشحا للانضمام لصفوف أسود الفيستيفال هذا الصيف.



وأكدت أن إدارة دورتموند لم تدخل في أي مفاوضات مع ممثلي اللاعب أو ريال مدريد من أجل اللاعب الشاب حتى الآن.



وينشط أريباس ضمن صفوف رديف ريال مدريد "كاستيا"، إذ سجل معه 18 هدفا وصنع 7 أخرى خلال مشاركته في 34 مباراة بالدوري الموسم الماضي.



يذكر أن اللاعب الإسباني الشاب مرتبط بعقد مع النادي الملكي، ينتهي في صيف 2025.

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