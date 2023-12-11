هل يدرب كابيلو الزمالك المصري؟

الوكيل الإخباري - كشف المدرب الايطالي السابق فابيو كابيلو، عن إمكانية تدريبه نادي الزمالك المصري خلال الفترة المقبلة، ليكون خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.



وكان الزمالك قد وجه الشكر إلى أوسوريو بعد تراجع النتائج، ليتولى معتمد جمال الإدارة الفنية للفريق، والذي قاده لتحقيق 5 انتصارات متتالية منذ توليه المهمة.



وقال كابيلو في تصريحات خاصة لموقع "الشروق" المصري عن إمكانية تدريبه الزمالك :" لست مهتما حاليا للعودة إلى التدريب مرة أخرى، وأكتفى بتواجدي محللا لشبكة سكاي سبورتس فأنا سعيدا ومكتفي بما أنا فيه حاليا".



وكان كابيلو قد تولي تدريب العديد من الأندية، أبرزها ريال مدريد الإسباني وروما ويوفنتوس، والمنتخب الإنكليزي والروسي.

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