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الخميس، 27-07-2023 04:08 م

هل يرحل سواريز للعب بجوار ميسي؟ مدرب جريميو يحسمها

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الوكيل الإخباري - قال مدرب جريميو البرازيلي، ريناتو بورتالوبي إن مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريس، سيبقى في صفوفه حتى كانون أول/ديسمبر المقبل على الأقل، رغم اهتمام إنتر ميامي الأمريكي بخدماته للعب الى جانب زميله السابق في برشلونة الاسباني النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد المدرب المعروف أيضا باسم ريناتو جاوتشو لقناة "سبورتيفي" قبل دقائق من ذهاب نصف نهائي كأس البرازيل أمام ضيفه فلامينجو (0-2): "سيبقى معنا حتى (كانون الأول) ديسمبر".

ويغلف الغموض مستقبل سواريس (36 عاما) منذ أسابيع، على الرغم من أن عقده مع الفريق البرازيلي يستمر حتى كانون الأول/ديسمبر 2024.

ولم يخف إنتر ميامي الذي تعاقد أخيرا مع صديقه ميسي وزميليه السابقين أيضا في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، اهتمامه ب"إل بيستوليرو" لتعزيز خط هجومه.

لكن جريميو يعارض رحيله، ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، لن يقبل ذلك إلا إذا دفع النادي الأمريكي الشرط الجزائي البالغ 70 مليون يورو.

وحقق النادي البرازيلي مبيعات قياسية في متاجره الرسمية منذ تعاقده في كانون الثاني/يناير الماضي مع المهاجم الدولي الأوروجواياني، الذي أصبح هدافا للفريق برصيد 16 هدفا مع 9 تمريرات حاسمة في 32 مباراة.

وانتشرت شائعات في وسائل الاعلام البرازيلية في حزيران/يونيو الماضي/ مفادها اقتراب سواريس من اعتزال اللعب بسبب ألم شديد في ركبته اليمنى، ما أزعج مدربه.

وقال بورتالوبي "منذ وصوله، أحدث الفارق. كنا نتحدث عن رواية مكسيكية جديدة، لكن هذه المسلسل انتهى. بلا شك، إنه مصدر راحة للنادي ولجماهيرنا".

وعاد جريميو الى دوري النخبة هذا الموسم وهو يحتل المركز الثاني في البطولة البرازيلية بفارق 11 نقطة عن بوتافوجو المتصدر ولكنه لعب مباراة أقل.

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