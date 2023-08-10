هل يشارك الوحدات بملحق دوري أبطال آسيا ؟

الوكيل الاخباري - رجح مصدر في نادي الوحدات، الخميس، أن يشارك الفريق في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام فريق شباب أهلي دبي الإماراتي الذي يضم لاعباً فلسطينيا يحمل جنسية إسرائيلية.



وتحدث المصدر في تصريحات صحفية عن اجتماع لإدارة النادي اليوم؛ لاتخاذ القرار النهائي إما بالمشاركة أو الانسحاب.



ومن المقرر أن يواجه الوحدات، وصيف بطولة دوري المحترفين لكرة القدم العام الماضي وحامل لقب كأس الأردن، الفريق الإماراتي الذي يضم اللاعب مؤنس دبور الذي يحمل جواز سفر إسرائيليا يوم 15 آب المقبل، والفائز في هذه المباراة ينتقل لملاقاة فريق النصر السعودي يوم 22 من الشهر نفسه.



وفي حال عدم تمكن الوحدات من تجاوز هاتين المباراتين فإنه سينتقل للعب في كأس الاتحاد الآسيوي.

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