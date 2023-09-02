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السبت، 02-09-2023 03:17 م

هل يصبح صلاح الأغلى في التاريخ؟

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الوكيل الإخباري - يستعد نادي الاتحاد السعودي لخطوة تاريخية، أملا في إقناع ليفربول بالتخلي عن المهاجم المصري محمد صلاح هذا الصيف، ونقله لكتيبة نجوم دوري روشن.

وكان النادي الإنجليزي قد رفض عرضا ضخما من "العميد" في الساعات الماضية، تبلغ قيمته 150 مليون إسترليني.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النادي السعودي ينوي رفع عرضه إلى 200 مليون إسترليني، للحصول على خدمات صلاح.

ويريد الاتحاد الضغط على الريدز بهذا العرض القياسي، الذي قد يجعل صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم، قبل انتهاء فترة الانتقالات في السعودية يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن غير المرجح موافقة ليفربول على العرض التاريخي، لعدم قدرته على جلب بديل للدولي المصري مع إغلاق باب الانتقالات في إنجلترا مساء اليوم.

لكن حال موافقة الريدز على العرض، فإن صلاح سيتجاوز بذلك صفقة انتقال نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 198 مليون إسترليني (الأغلى على الإطلاق).

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