الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

"إنقاذ الطفولة الدولية": 21 ألف طفل مفقودون في غزة

بحث عمليات تزويد المزارعين بالمياه في الشونة الجنوبية

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي يوم غد الثلاثاء

أمين عام الخارجية يلتقي اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية

شركة معرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصّة "سوفكس" تطلق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض FINCONJO 2024

توضيح من وزارة المياه حول عدم وصول المياه الى بعض المواطنين

فريق وزاري يلتقي المسؤولين التنفيذيين في مأدبا

تواجد أمني كثيف بمنطقة القويسمة شرق عمَّان

مفوض الأونروا: إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمليات الوكالة

اعلان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

الإثنين، 24-06-2024 02:38 م

هل يعود حمزة الدردور للمنتخب بعد رحيل عموتة؟

620242410196156393055


الوكيل الاخباري- رحل المدرب الحسين عموتة عن المنتخب الوطني بعد انجازات كبيرة تحققت منذ استلامه القيادة الفنية، حيث توجت هذه الانجازات بالظفر بالميدالية الفضية بكأس أمم آسيا والتأهل للتصفيات النهائية لبطولة كأس العالم والتقدم للمركز 68 عالميا حسب التصنيف الاخير للاتحاد الدولي لكرة القدم.اضافة اعلان


وخلال تولي عموتة تدريب النشامى حدث خلاف بين المدير الفني والهداف التاريخي للمنتخب حمزة الدردور خلال مواجهة العراق في الدور نصف النهائي من بطولة كأس اسيا وعلى اثرها قرر عموتة استبعاد الدردور من قائمة النشامى عقابا له على ما بدر منه.

ومع رحيل عموتة واستلام المدير الفني الجديد جمال السلامي لقيادة المنتخب في هذه المرحلة الحساسة والهامة في مسيرة المنتخب وتحقيق الحلم بالوصول لكأس العالم 2026 يحتاج المنتخب للدخول بالتصفيات النهائية بكل قوته الهجومية والدفاعية الامر الذي يتطلب وجود لاعبين ذو خبرة مثل الدردور.

حمزة الدردور أخطئ واعتذر عما بدر منه فهو لاعب مهم في تشكيلة اي مدرب ويجب الاستفادة من خبرته الهجومية والقيادية داخل المستطيل الاخضر.

 

فهل يعود الكوبرا لقائمة النشامى؟

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202424122048460361576

ميسي يحلم بصورة مع هذا الشخص

620242410559824133654

أين تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن؟

620242484440243415193

سلامي يوجة رسالة للجماهير قبل قرعة التصفيات

620242481755417127844

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

6202423112417839946296

الحسين اربد يستضيف السلط بكأس الأردن

6202423113433288437059

الوحدات يدافع عن لقبه أمام شباب الأردن ببطولة الكأس