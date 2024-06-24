هل يعود حمزة الدردور للمنتخب بعد رحيل عموتة؟

الوكيل الاخباري-

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رحل المدرب الحسين عموتة عن المنتخب الوطني بعد انجازات كبيرة تحققت منذ استلامه القيادة الفنية، حيث توجت هذه الانجازات بالظفر بالميدالية الفضية بكأس أمم آسيا والتأهل للتصفيات النهائية لبطولة كأس العالم والتقدم للمركز 68 عالميا حسب التصنيف الاخير للاتحاد الدولي لكرة القدم.وخلال تولي عموتة تدريب النشامى حدث خلاف بين المدير الفني والهداف التاريخي للمنتخب حمزة الدردور خلال مواجهة العراق في الدور نصف النهائي من بطولة كأس اسيا وعلى اثرها قرر عموتة استبعاد الدردور من قائمة النشامى عقابا له على ما بدر منه.ومع رحيل عموتة واستلام المدير الفني الجديد جمال السلامي لقيادة المنتخب في هذه المرحلة الحساسة والهامة في مسيرة المنتخب وتحقيق الحلم بالوصول لكأس العالم 2026 يحتاج المنتخب للدخول بالتصفيات النهائية بكل قوته الهجومية والدفاعية الامر الذي يتطلب وجود لاعبين ذو خبرة مثل الدردور.حمزة الدردور أخطئ واعتذر عما بدر منه فهو لاعب مهم في تشكيلة اي مدرب ويجب الاستفادة من خبرته الهجومية والقيادية داخل المستطيل الاخضر.فهل يعود الكوبرا لقائمة النشامى؟