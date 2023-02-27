هل يقود رونالدو النصر للمشاركة بمونديال الأندية بدلاً من الهلال؟

الوكيل الإخباري - بعد تأهل الهلال السعودي لنهائي دوري أبطال آسيا لمواجهة نادي أوراوا الياباني نشرت مواقع رياضية صعوبة مشاركة كبير آسيا في مونديال الاندية 2023 والذي سوف يقام في المملكة العربية السعودية في حال خسر اللقب.



ووفقًا للائحة بطولة كأس العالم للأندية، لا يحق المشاركة في البطولة، لفريقين من نفس البلد.



وطبقًا لذلك، فإن أوراوا سيشارك في كأس العالم للأندية "السعودية 2023"، وفق الحالات التالية:



- إذا فاز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، فسيشارك في كأس العالم للأندية ممثلًا عن السعودية والقارة الآسيوية.



- إذا خسر الهلال لقب دوري أبطال آسيا، فسيشارك بطل الدوري السعودي في كأس العالم للأندية.



وفي كلا الحالتين، فإن أوراوا سيتأهل إلى كأس العالم للأندية 2023، سواءً كحامل لقب دوري أبطال آسيا، أو ممثل عن قارة آسيا، نظرًا لعدم إمكانية مشاركة فريقين سعوديين في نفس النسخة.



وسيكون رونالدو على موعد مع مشاركة عالمية مع فريقه النصر في حال تتويجه بلقب الدوري السعودي وخسارة الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا.

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