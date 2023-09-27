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الأربعاء، 27-09-2023 03:00 م

هل يكون ميسي ضحية حلم إنتر ميامي؟.. تصريح يثير الجدل

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الوكيل الإخباري -  قد يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ضحية حلم فريقه نحو التتويج ببطولة جديدة هذا العام بعد حسم لقب كأس الدوريات.

ويخوض إنتر ميامي موقعة مرتقبة فجر الخميس ضد هيوستن دينامو، في نهائي بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة (كأس لامار هانت) في نسختها الـ108.

لكن الفريق مهدد بفقدان خدمات ميسي، حيث لازال يعاني من انزعاجات في العضلة الخلفية للساق اليمنى، وفقا للتقارير.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة، قال تاتا مارتينو: "ميسي تدرب اليوم مع المجموعة في الملعب بعد مغادرة الصحفيين ووسائل الإعلام".

وأضاف: "سننتظر حتى آخر لحظة لمعرفة كيف يشعر ميسي، سننتظر حتى الغد لاتخاذ قرار بشأن مدى توفره وجاهزيته للمباراة".

وأكمل: "جوردي ألبا أقل احتمالية للعب من ميسي في هذا النهائي الذي نريد حسمه للتتويج بثاني بطولة لنا هذا العام".

وعن إمكانية المجازفة بمشاركة ميسي، أنهى مدرب إنتر ميامي تصريحاته قائلا: "يتعلق الأمر بكونها مباراة نهائية، إذا لم يكن كذلك فإننا لن نتحمّل أي مخاطرة، أما إذا كانت مباراة أخرى في الموسم العادي فلن نخاطر به".

من جانبه، صرَّح الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب الفريق: "ليو متحمس للمشاركة ومحاولة الفوز بلقب، وهو سيتمكن بنفسه من معرفة لأي مدى يمكنه المشاركة".

وأتم: "بالطبع سيكون أمرًا صعبا بالنسبة لنا إذا لم يكن أفضل لاعب في العالم يلعب، لذا سننتظر حتى يوم الغد ونأمل حدوث الأفضل".

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