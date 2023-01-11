هل يلحق ميسي وراموس برونالدو في الدوري السعودي؟

الوكيل الإخباري - كشف خوسيه فليكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو انتقل للنصر السعودي باقتناع كبير، موضحًا حقيقة ارتباط ليونيل ميسي ولوكا مودريتش وسيرجيو راموس وسيرجيو بوسكيتس والمدرب لويس إنريكي بالدوري السعودي.



وقال خوسيه فليكس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب SBC السعودية: "لم يؤمن أحد بخبر انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي، وبسبب علاقاتي مع أشخاص قريبين من اللاعب وعائلته توصلت لاتفاق كريستيانو مع النصر قبل شهر ونصف، وهذا هو عملي أن أنشر الأخبار الحصرية".



وأضاف: "كريستيانو رونالدو جاء للدوري السعودي باقتناع كبير، وهو سفير الكرة السعودية الآن، وبكل تأكيد تواجده سيجلب العديد من اللاعبين العالميين الكبار إلى الدوري السعودي".



وعن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإمكانية قدومه للهلال السعودي، رد: "ميسي سيكمل موسمه مع باريس سان جيرمان، واللاعب يُحب ميامي، كما أنه يملك منزلا هناك، وعرض الهلال السعودي الرسمي مطروح الآن على ميسي، ومن الممكن أن نشاهده في المملكة العربية السعودية، فكل شيء وارد".





وأشار: "سيرجيو راموس سيكون لاعبًا لنادي النصر بالموسم المقبل، وإذا بقى دييجو سيميوني مدربًا لأتليتكو مدريد سنشاهد لويس إنريكي مدربا في الدوري السعودي قريبًا وهو مدرب كبير من وجهة نظري وفاز بكل شيء مع برشلونة ولكنه فشل مع إسبانيا في مونديال قطر 2022".



وبخصوص النجم الفرنسي كريم بنزيما ومستقبله مع ريال مدريد، أوضح: "ريال مدريد يريد التجديد لبنزيما، واللاعب لم يجدد مع الفريق حتى الآن، والرئيس فلورنتينو بيريز يُحب عقلية وشخصية بنزيما، وعلاقتهما خاصة، ومن الصعب خروجه، وأعتقد بأنهما لن يتفارقا أبدا".



وأكد: "النصر تواصل مع لوكا مودريتش، واللاعب يريد الاستمرار مع ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو سيجلب أصدقائه في ريال مدريد للنصر، وبوسكيتس لم يجدد عقده حتى الآن مع برشلونة، ووجهته المحتملة الآن السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية".



وواصل: "الشباب السعودي تواصل مع إيسكو للتعاقد معه، ولكن أعتقد أنه من الصعب قدومه إلى الدوري السعودي بغض النظر عن العرض المالي، وبانيجا مستمر مع الشباب ولن ينتقل لصفوف إشبيلية".



وأكمل خوسيه فليكس، قائلا: "الجميع يتحدث الآن عن الدوري السعودي، وكريستيانو رونالدو إضافة كبيرة للمملكة العربية السعودية".



وبشأن توقعاته لبطل السوبر الإسباني الذي سيقام في السعودية أتم تصريحاته: "ريال مدريد المرشح الأول لتحقيق كأس السوبر الإسباني".

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