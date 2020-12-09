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الأربعاء، 09-12-2020 01:44 م

هل ينجو ريال مدريد من مصير الأندية الأوروبية الكبرى؟

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الوكيل الإخباري _ تُراود ريال مدريد مساعٍ حثيثة للتأهل إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويتصدر الفريق الملكي المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وفي حال فوزه اليوم وتعثر شاختار أمام إنتر ميلان، فإنه سيعبر للدور القادم كمتصدر.


أما إذا انهزم الفريق الملكي اليوم، فإنه سيُودع المسابقة الأوروبية المرموقة، وربما يذهب للدوري الأوروبي، ولكن في حالة وحيدة فقط وهي فوز إنتر ميلان على شاختار.


أما نتيجة التعادل، فإنه ستصب في صالح الفريق الملكي، وسوف تضعه في أدوار خروج المغلوب لدوري الأبطال، ولكن يجب عليه انتظار ما ستؤول إليه نتيجة إنتر ميلان وشاختار.


وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ريال مدريد هو الفريق الإسباني الوحيد الذي لم يخرج من دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في تجاوز هذه المرحلة خلال 28 مناسبة.

وأضافت، أن ريال مدريد سيُحاول النجاة من المصير الذي واجهته عدة أندية أوروبية مرموقة خلال وقت سابق، ويتعلق الأمر بالخروج من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وأوضحت، أن برشلونة ودع دور المجموعات في مناسبة وحيدة، وكانت في موسم 2002/2001، فيما شهد الموسم الذي قبله، توديع ميلان للمسابقة الأوروبية العريقة من مرحلة المجموعات أيضاً.

وواجه بايرن ميونخ هذا المصير أيضاً، وكان ذلك في موسم 2002/2003، وهو نفس الموسم الذي شهد خروج ليفربول من مرحلة المجموعات، مع العلم أن النادي الإنجليزي عاش نفس اللحظات في موسمين آخرين ويتعلق الأمر بكل من 2009/2010 و2014/2015.


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المصدر  : ملاعب 


 




 

 


 

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