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الإثنين، 08-01-2024 04:22 م

هل يواصل رونالدو عادته مع ريال مدريد في السعودية؟

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الوكيل الإخباري - يبحث ريال مدريد عن لقب جديد يُضاف إلى خزائنه خلال بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع.

ويشارك في البطولة، برشلونة (بطل الليجا)، ريال مدريد (بطل كأس الملك)، أتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثالث بالليجا)، وأوساسونا (وصيف كأس الملك).

ويستهل ريال مدريد، مشواره في البطولة، بمواجهة الجار اللدود أتلتيكو مدريد، الأربعاء المقبل، في نصف النهائي.

ومن المتوقع رؤية كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد السابق، ونجم النصر السعودي الحالي رفقة الملكي خلال مشوارهم في البطولة.

واعتاد الدون البرتغالي على دعم ريال مدريد، منذ رحيله عن صفوف الفريق الإسباني.

وفي يناير/كانون ثان الماضي، زار رونالدو، تدريبات ريال مدريد، التي أقيمت في ملعب تدريب النصر، قبل مواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالسعودية.

والتقطت عدسات الكاميرات، عدة صور لحضور رونالدو مع زملائه السابقين والجهاز الفني للملكي، وعلى رأسهم كارلو أنشيلوتي، بحضور الأسطورة روبرتو كارلوس.

وشكرت حسابات ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي، رونالدو، على حضوره مران الفريق، ودعمه الملكي قبل النهائي.

وتسارع لاعبو ريال مدريد في نشر الصور الخاصة مع رونالدو على حساباتهم، وخاصة الشباب الذين لم يحالفهم الحظ بمزاملته مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وهذه الزيارة لم تكن مفاجأة، خاصة وأن رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفا خلال 438 مباراة، يستغل أي فرصة لدعم الملكي.

وفي مارس/آذار 2020، استغل رونالدو، تأجيل مباراة فريقه يوفنتوس ضد إنتر بسبب تفشي كورونا، وحضر الكلاسيكو من مدرجات ملعب البرنابيو.

ونجح رونالدو في خطف الأنظار، سواء الجماهير أو وسائل الإعلام لتسليط الضوء على حضوره اللقاء واحتفاله بالهدف الأول الذي سجله فينيسيوس.

وظل التعليق على ظهور رونالدو لعدة أيام بعد المباراة، وزادت التكهنات حول إمكانية عودته مرة أخرى لارتداء قميص الميرنجي. 

علاقة وطيدة 

علاقة رونالدو بريال مدريد استمرت قوية، على الرغم من رحيله، لا سيما وأنه أحد أساطير النادي الإسباني.

وفتح الملكي، أبوابه أمام النجم البرتغالي في أحد أصعب فتراته الكروية، وذلك عقب خروجه مع منتخب بلاده من ربع نهائي مونديال 2022، وفسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وذهب رونالدو منفردًا إلى المدينة الرياضية "فالديبيباس"، بعدما حصل على إذن إدارة ريال مدريد، ليتدرب ويحافظ على لياقته البدنية قبل تحديد وجهته التالية، والتي كانت النصر السعودي.

ورغم أن اسم رونالدو ارتبط كثيرًا بالعودة للميرنجي عقب رحيله في صيف 2018، لكن إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز أغلقت الباب أمامه، وتم الاستقرار على استغلال اللاعبين الشباب من أجل المستقبل.

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