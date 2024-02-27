هوانج سيون هونج مدربا مؤقتا لكوريا الجنوبية

ملاعب -عيّن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم هوانج سيون هونج مدربًا مؤقتًا للمنتخب الوطني، خلفًا للألماني يورجن كلينسمان، وفقًا لما أعلنه الثلاثاء.



اضافة اعلان

وقال الاتحاد الكوري في بيانٍ مقتضب عبر منصة "إكس": "عيّن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم مدرب المنتخب الأولمبي هوانج سيون هونج لقيادة المنتخب الوطني في مباراتيه أمام تايلاند في آذار/مارس المقبل ضمن تصفيات كأس العالم (2026)".



وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، نُخطّط لتعيين مدرب رسميّ بداية أيار/مايو على أقصى تقدير، للتحضير للجولة الثانية من تصفيات كأس العالم في حزيران/يونيو".



ويقود هوانغ، 55 عامًا، المنتخب الأولمبي منذ عام 2021 حيث توّج معه بالألعاب الآسيوية 2022، كما سبق أن درّب فرقًا محلية عدّة وحقق لقب الدوري مرّتين مع بوهانج ستيلرز (2013) وسيول (2016).



كان الاتحاد المحلي، أقال كلينسمان بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا في قطر عقب الخسارة أمام الأردن الوصيفة 0-2 في السادس من شباط/فبراير.



واعتبر رئيس الاتحاد تشونج مونج جيو أن كلينسمان "فشل في إظهار القدرات الإدارية والقيادة المتوقعة من المدرب الوطني في مجالات التكتيكات والإدارة الشخصية ونهج العمل وغيرها من المجالات الضرورية لتحقيق القدرة التنافسية للمنتخب".



وتابع "لم يرق نهج وتنافسية كلينسمان كمدرب إلى مستوى التوقعات (...) لذلك قررنا تغيير الادارة قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".



ولم يحظَ كلينسمان بمساندة الجمهور الكوري الجنوبي منذ استلامه المهمة في شباط/فبراير 2023، وذلك بسبب رفضه العيش في البلاد وسجله التدريبي الذي لا يضاهي مسيرته الرائعة كلاعب.



ويلعب المنتخب الكوري في التصفيات المونديالية ضمن المجموعة الثالثة، حيث يتصدّر بست نقاط بفارق ثلاث عن تايلاند والصين، فيما تتذيّل سنغافورة الترتيب من دون نقاط.

ملاعب