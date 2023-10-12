هوركاتش يتأهل لنصف نهائي بطولة شنغهاي

الوكيل الإخباري - بات البولندي هوبرت هوركاتش، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في التنس، بفوزه على المجري فابيان ماروجان 4-6 و6-1 و6-3، اليوم الخميس في ربع النهائي.



واحتاج هوركاتش إلى ساعة و43 دقيقة لإنهاء مغامرة ماروجان الذي كان أطاح بالنروجي كاسبر رود من ثمن النهائي.



وهذه هي المواجهة الأولى بين هوركاتش السابع عشر عالميا وماروجان ال91.



واستهل ماروجان المباراة بطريقة مثالية عندما كسر إرسال هوركاتش في الشوط الثاني وتقدم 2-1، لكن البولندي نجح في رد الصفعة مدركا التعادل 4-4، بيد أن المجري كسب الشوطين التاليين بكسره إرسال منافسه في الشوط التاسع وأنهى المجموعة في صالحه 6-4.



واستعاد هوركاتش توازنه في المجموعة الثانية وكسبها بسهولة 6-1 بعدما كسر إرسال المجري في الشوطين الرابع والسادس.



واشتدت المنافسة بين اللاعبين في المجموعة الثالثة الحاسمة، وفرض التعادل نفسه حتى الشوط السادس 3-3 قبل أن يكسب البولندي ثلاثة أشواط متتالية كاسرا إرسال المجري في الشوطين السابع والتاسع وأنهاها في صالحه 6-3.



ويلتقي هوركاتش في الدور المقبل مع أحد الأمريكيين سيباستيان كوردا أو بن شيلتون اللذين يلعبان لاحقا في أول مواجهة بينهما أيضا.



ويلعب ما تبقى من ربع النهائي غدا الجمعة، فيواجه البلغاري غريغور ديميتروف والذي تغلب على الإسباني كارلوس ألكاراز في ثمن النهائي، التشيلي نيكولاس خاري، والروسي أندري روبليف مع الفرنسي أوغو أومبير.

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