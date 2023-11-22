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الأربعاء، 22-11-2023 03:11 م

هولندا تضرب بقوة في ختام تصفيات يورو 2024

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الوكيل الإخباري - اكتسح منتخب هولندا مضيفه منتخب جبل طارق 6-0 الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا.

على ملعب ألجارفي، تقمص كالفن ستينجس لاعب فينورد، دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) للطواحين الهولندية في الدقائق 10 و50 و62.

وجاءت الأهداف الثلاثة الأخرى لهولندا بواسطة ماتس فيفر لاعب فينورد وكودي جاكبو مهاجم ليفربول وتيون كوبمينرس لاعب أتالانتا في الدقائق 23 و38 و81.

وضمن منتخبا فرنسا وهولندا التأهل للبطولة القارية قبل هذه الجولة.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة مقابل 18 نقطة لهولندا في المركز الثاني و13 نقطة لليونان في المركز الثالث و6 نقاط لأيرلندا في المركز الرابع وظلت جبل طارق في المركز الأخير من دون رصيد.

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