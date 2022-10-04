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الثلاثاء، 04-10-2022 01:54 م

هيغواين يحدد موعد اعتزاله

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الوكيل الإخباري - يخطو المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين آخر خطواته الاحترافية في ملاعب كرة القدم، وذلك بعدما أعلن امس الاثنين أنه سيعتزل اللعب في نهاية الموسم الحالي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

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وقال ابن الـ34 عاما بتأثر كبير خلال مؤتمر صحفي "لقد حان اليوم لأقول وداعا لكرة القدم التي منحتني الكثير. كان امتيازا لي أن أزاول هذه المهنة في حلوِها ومرها".

وفي ظل تواجد إنتر ميامي في المركز السابع من منافسات المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي "أم أل أس"، تبقى أمام هيغواين مباراتان فقط في الموسم المنتظم على أمل أن تقوداه وفريقه إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وانضم هيغواين إلى إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في صيف 2020، قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وانتقل هيغواين إلى يوفنتوس عام 2016 مقابل 90 مليون يورو من نابولي، لكن بعد موسمين متواضعين مع الفريق، انضم إلى ميلان على سبيل الإعارة لموسم 2018-2019 ومن ثم إلى تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يعود الى تورينو في صيف 2019.

وغادر هيغواين الذي خاض ثلاثة نهائيات في كأس العالم وسجل 31 هدفا في 75 مباراة دولية، عملاق تورينو بعدما ساهم في فوزه بلقب الـ "سيري أ" ثلاث مرات.

وحل هيغواين في أوروبا عام 2006 حين انضم لريال مدريد الإسباني قادما من ريفر بلايت، في طريقه لإحراز لقب دوري "لا ليغا" ثلاث مرات والكأس مرة واحدة والكأس السوبر مرتين قبل الرحيل عام 2013 إلى نابولي الذي حطم بألوانه الرقم القياسي لعدد أهداف الدوري في موسم واحد (36 في 35 مباراة موسم 2015-2016) قبل أن يعادله لاحقا هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي (موسم 2019-2020).

 

وخلال أعوامه الثلاثة في الدوري الأمريكي، سجل هيغواين 27 هدفا في 67 مباراة من دون أن يحرز أي لقب.

 

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