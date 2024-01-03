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الأربعاء، 03-01-2024 04:34 م

واعد ميلان: لم أتخيل هذا السيناريو

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الوكيل الإخباري - عبر تشاكا تراوري، مهاجم ميلان الواعد، عن سعادته بتسجيله هدفا في فوز الفريق على كالياري بنتيجة (4-1) ضمن دور ال16 بكأس إيطاليا.

واحتفل تشاكا تراوري بعيد ميلاده ال19 قبل 10 أيام فقط، وبدأ العام الجديد بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله هدفا في أول ظهور له مع الفريق.

وقال اللاعب الشاب، في تصريحاته لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، "كنت أرغب في تسجيل هذا الهدف، لكن قبل كل شيء أنا سعيد جدا بالفوز، لقد كان انتصارا كنا بحاجة إليه".

وأضاف "أنا سعيد أيضا بالأداء، المدرب وضع ثقته بنا، وبصراحة لا أعرف ماذا أقول، إنها لحظة عاطفية".

وتابع تراوري "لدينا لياو، جيرو وماينان والعديد من الأبطال الذين يساعدونا على النمو بفضل نصائحهم، أنا سعيد لكوني جزءا من هذا الفريق وعلينا دائما أن نحترم القميص".

وعما إذا كان يتخيل أن تكون بدايته مع ميلان بهذه الطريقة، رد بقوله "لأكون صادقا، لم أتخيل ذلك، أردت مساعدة الفريق بقدر استطاعتي ثم جاء الهدف، مازلت لا أستطيع تصديق أن هذا قد حدث!".

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