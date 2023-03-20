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الإثنين، 20-03-2023 02:09 م

واقعة غريبة على الملاعب الإيطالية!

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الوكيل الإخباري - شهدت مباراة الجولة الـ 33 من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم بين بياتشينسا وليكو حادثة غريبة أثناء المباراة التي أقيمت على ملعب "بياتشينسا".

وجاء هذا بعد أن قام مهاجم الفريق الضيف كريستيان بونينو بالتبول في الملعب أمام الجميع مما دفع الحكم لاتخاذ إجراء فوري.
 
وقرر حكم اللقاء طرد اللاعب بالرغم من أنه لم يكن يلعب في المباراة بعد، حيث كان يجري الإحماءات قبل أن يطلبه المدرب للنزول للملعب.

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وعلى الرغم من محاولة اللاعب الاختباء وعدم إظهار فعله إلا أن حامل الراية لاحظ الأمر وأخبر حكم الساحة الذي ذهب له وأشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجهه ومنعه بالتبعية من دخول الملعب.


يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ليبقى بياتشينسا في قاع جدول ترتيب البطولة، بينما يستمر ليكو في المركز الرابع.

 

ملاعب 

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