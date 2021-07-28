الأربعاء 28-07-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 28-07-2021 10:37 ص

والدة البطل صالح الشرباتي تفاجئه باتصال مباشر على الهواء - فيديو

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الوكيل الاخباري - في مقابلة حصرية أجرتها قناة beIN SPORTS، ممثلة بمراسلها وفا صقار، تحدّث البطل الأردني صالح الشرباتي عن تجربته وسعادته بالإنجاز الكبير الذي حقّقه، بعد أن رفع اسم الأردن عالياً في فضاءات أولومبياد طوكيو 2020 بحصده للميدالية الفضية عن فئة الوزن الذي يقل عن 80 كغ.

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وأشار الشرباتي إلى أن هذه النتيجة هي ثمار سنوات عديدة من العمل الدؤوب والمعسكرات الطويلة والبطولات القوية والجهود المتواصلة.  

وفي مكالمة هاتفية مفاجئة ومؤثرة من والدة البطل الأردني، عبّرت رولا السمّان عن فخرها الكبير واعتزازها العظيم بإنجازات صالح التي ولدت كحلمٍ رافقه منذ طفولته، ولازمه إلى اليوم الذي تحقّق فيه بوصوله وصعوده إلى منصة الأولمبياد.

 




 

 


 

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