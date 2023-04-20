والدة حكيمي تتحدث للمرة الأولى وتكشف حقيقة تسجيله ثروته باسمها

الوكيل الإخباري - أدلت سعيدة موح، والدة أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، بتصريحات مثيرة للجدل كشفت فيها حقيقة تسجيل نجلها ثروته باسمها كما هاجمت بطريقة غير مباشرة طليقته هبة عبوك.



وشرعت هبة، الممثلة الإسبانية من أصول تونسية مؤخرا في إجراءات الانفصال عن لاعب كرة القدم المغربي، بعد قيام فتاة بالتوجه إلى مركز الشرطة في شهر فبراير الماضي لاتهام اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها في منزله.



وبحسبما ورد، فقد طلبت هبة عبوك، 36 عاما، الحصول على نصف ممتلكات حكيمي (23 عاما)، لكنها صدمت عندما اكتشفت أن كل ما يمتلكه هو باسم والدته.



وفي أول تعليق لها على القضية، قالت والدة حكيمي في تصريحات أبرزها صحيفة "ماركا" وشبكة "كواترو" الإسبانية: "لم يبلغني نجلي بنقل ثروته. إذا اتخذ أي إجراء فمن أجل حماية نفسه".



وأضافت: "ليست لدي معرفة بالأمر.. ولكن ما هي المشكلة إذا كان هذا صحيحا؟ إذا لم يفعل نجلي ذلك، فلن يستطيع التخلص منها" في إشارة إلى هبة عبوك.



ويخضع حكيمي حاليا للتحقيق بشأن مزاعم اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 24 عاما في 25 فبراير في منزله في باريس.



وصرحت محامية حكيمي، فاني كولين، بأن موكلها ينفي بشدة هذه المزاعم، كما أكدت أن الأمر برمته هو "محاولة للابتزاز".

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