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الأربعاء، 21-06-2023 04:48 م

والدة مبابي تلعب دور الوسيط مع سان جيرمان

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الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، أن فايزة العماري، والدة ووكيلة اللاعب كيليان مبابي، تلعب دورا كبيرا في الملف المتعلق بمستقبله.

وكان مبابي قد أخبر باريس سان جيرمان، بشكل رسمي، بأنه لن يفعل بند تجديد عقده في حديقة الأمراء.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن والدة كيليان تلعب دور الوسط بين اللاعب والنادي الفرنسي، لمعرفة ما إذا كان مبابي سيغادر هذا الصيف، أو سيبقى لنهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن عائلة مبابي وكما هي عادتها دائما، تمنع اللاعب منذ صغره من الاشتراك في مثل تلك الأمور.

ويقضي مبابي إجازته بالفعل والتي تستمر حتى منتصف يوليو/تموز المقبل، وسيكون على الجميع الانتظار حتى ذلك الموعد لمعرفة مستقبل اللاعب.

جدير بالذكر، أن مبابي كان قريبا من ريال مدريد في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، لكنه قرر تجديد عقده في النهاية.

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