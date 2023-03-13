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الإثنين، 13-03-2023 02:49 م

والد ميسي يطلب 600 مليون دولار في الموسم للتعاقد مع الهلال

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الوكيل الإخباري -  أكدت تقارير صحفية أن خورخي هوراشيو، ولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، سيصل إلى المملكة العربية السعودية خلال أيام.

وأضافت أن زيارة والد ميسي للسعودية جاءت من أجل بدء مفاوضات رسمية مع نادي الهلال الذي يرغب في ضم اللاعب لصفوفه، وفقا لصحيفة “الوئام”.

ولفتت إلى أن “ميسي” طلب الحصول على 600 مليون دولار في الموسم الواحد، في حين أن عرض الهلال وصل إلى 200 مليون دولارثم رفع النادي عرضه ليصل إلى 350 مليون دولار في الموسم.

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